Van der Breggen achtste in haar laatste Ronde van Vlaanderen: “Soms verlies je”

De laatste Ronde van Vlaanderen van Anna van der Breggen heeft ze afgesloten op een achtste plaats. De wereldkampioene, die na dit seizoen stopt, maakte onderdeel uit van de kopgroep waaruit de uiteindelijke winnares Annemiek van Vleuten wegreed op de Paterberg. “Je weet dat als Annemiek een paar meter pakt, dat het echt veel is”, zegt ze.

“Ik denk dat we het geprobeerd hebben, maar sommige koersen verlies je nu eenmaal”, vertelt de kopvrouw van SD Worx tegen Sporza. “Eigenlijk voelde ik de hele dag dat ik niet diep kon gaan en dat is niet goed op de dag van de Ronde van Vlaanderen. Ik hoopte nog voor Demi Vollering te gaan, maar het zat er niet in.”

Nadat Van Vleuten weggereden was, kwam de achtervolging moeizaam op gang. “We kwamen nog dichtbij en dan weet je het nooit, maar het lukte helaas niet. Dan blijft er weinig over. Op de Paterberg wordt de koers gemaakt. Je zit daar allemaal op het randje en een paar meter dan is al heel veel”, aldus Van der Breggen.

‘De Ronde is iets bijzonders’

“Iedereen zit een beetje naar de klote en je weet dat als we terugkomen, dat we gaan sprinten of aanvallen”, zegt ze over de dynamiek in de achtervolgende groep. “Iedereen moest vol geven, anders kom je niet terug. Ik probeerde het draaiende te houden, maar het was bij de rest niet altijd met volle overgave.”

Voor Van der Breggen was het dus haar laatste ‘Vlaamse Hoogmis’. “De Ronde van Vlaanderen blijft iets bijzonders. Ik heb het ook met publiek mogen meemaken. Je voelt het echt in België. Het is mooi om dat met zo’n koers te kunnen hebben”, blikt ze terug op de koers die ze in 2018 won.

Marianne Vos: “De Kwaremont liegt niet”

Women’s WorldTour-leidster Marianne Vos strandde op de twaalfde plaats, nadat ze de kopgroep niet kon volgen op de Oude Kwaremont. “Er werd behoorlijk hard doorgetrokken en kon niet mee. En je weet, de Kwaremont liegt niet”, vertelt ze na afloop.

“Er werd in de achtervolging nog wel gereden en door een aantal niet. Dan is het lastig om samenwerking in de groep te houden. En vooraan werd ook niet stilgestaan natuurlijk. Ik had het graag beter gedaan, maar er zat niet meer in”, aldus de kopvrouw van Jumbo-Visma.