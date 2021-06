Van den Broek-Blaak over niet-selectie voor Tokio: “Jammer, maar dat heb je als je Nederlandse bent”

Interview

Chantal van den Broek-Blaak was na een knappe solo de beste in de eerste editie van Dwars door het Hageland voor vrouwen. “Ik was er een beetje klaar mee in het peloton”, lachte ze achteraf. “Ik had zin om te koersen en heb dat dan ook maar gedaan.” Voor WielerFlits blikte Van den Broek-Blaak ook nog eens terug op haar gemiste selectie voor de Olympische Spelen.

Knappe solo, Chantal. Mag ik zeggen dat je hier als winnares van Strade Bianche met een mentaal voordeel bent gestart?

“Wel, ik had daar eerst helemaal niet over nagedacht. Het was pas toen Jolien (D’hoore, red) me vertelde dat ze deze wedstrijd in België een ‘kleine Strade Bianche’ noemen, dat ik het besefte. ‘Ahh, dan is het misschien wel iets voor mij’, grapte ik. Maar eerlijk? Nee, ik stond hier niet met een speciaal gevoel aan de start. Ik had gewoon zin om te vlammen en dat is goed gelukt.”

Je trok best vroeg in de aanval…

“Wat helemaal niet gepland was. Maar het begin was heel hectisch en daar houd ik niet zo van. Ik hou van gravel en van zware wedstrijden, maar het was helemáál niet zwaar in de eerste koershelft. Wel veel valpartijen, duwen en trekken ook. Toen we hier een eerste keer aan de finish passeerden, was ik er een beetje klaar mee en heb ik de ploeggenotes gezegd dat ik wel voor de aanval wilde kiezen. Maar dat was bij de bespreking gisteren niet het plan, nee.”

Was was dan wel het plan?

“De koers zwaar maken in eerste instantie. En een paar van onze andere meiden laten openen. Ik zou langer wachten. Maar eenmaal ik vooruit reed, was er uiteraard geen weg terug. Dan kan je niet anders doen dan blijven rijden. Mijn ploeggenotes leverden in de achtergrond overigens prima afstoppingswerk en controleerden de koers. Zo is het wel fijn koersen. Bovendien worden Christine (Majerus) en Jolien (D’hoore) tweede en vijfde. Dan weet je dat we ook nog kansen hadden, mocht ik worden ingelopen.”

Het is je tweede van het seizoen. Hoe blik je terug op die eerste helft van 2021?

“Het begon fantastisch met winst in de Strade Bianche, maar daarna werd ik wat ziek en liep het helemaal niet meer zoals gehoopt. Na de Ardennenklassiekers heb ik dan een break genomen, gevolgd door een hoogtestage. Nu heb ik opnieuw het gevoel dat ik er sta.”

Helaas is het net niet voldoende voor een selectie voor de Olympische Spelen. Ben je ontgoocheld?

“Ja. Anderzijds, in het najaar zijn er ook heel mooie wedstrijden.”

Was je verrast door die niet-selectie?

“Dat kan gebeuren als je Nederlandse bent. De concurrentie is enorm. Ik had gehoopt er wel bij te zijn, maar een overwinning in de Strade is als Nederlandse onvoldoende. Geheel onverwacht kwam het niet, maar het blijft wel een domper. Ik heb een mooie carrière achter de rug, maar een deelname aan de Spelen ontbreekt. Anderzijds, het is zonde om té teleurgesteld te zijn. Ik ga mijn afscheidstournee niet verpesten door die ontgoocheling.”

Had je in Tokio iets kunnen betekenen? Of vind je het toch een beetje gerechtvaardigd dat je er niet bij bent?

“Ik weet dat ik die meiden had kunnen helpen en dat had ik ook voor 200 procent zeker gedaan. Ik was niet voor een medaille kunnen gaan, maar in dienst van, had ik iets kunnen betekenen. Anderzijds, dat kunnen er natuurlijk wel meerdere in Nederland. Het is wat het is en daar moet ik me bij neerleggen. Er komen nog meer leuke wedstrijden aan de komende maanden.”

Waar ligt jouw focus nu op?

“In eerste instantie op de Nederlandse kampioenschappen. Maar ik rijd ook La Course en de Giro. Daarna gaat de focus op het najaar. Met onder meer het WK in België en Parijs-Roubaix komt er nog veel moois aan.”