Van den Broek-Blaak na derde zege in Le Samyn: “Deze wedstrijd ligt me” dinsdag 3 maart 2020 om 15:20

“Deze wedstrijd ligt me”, was de conclusie van Chantal van den Broek-Blaak na haar derde overwinning in Le Samyn des Dames. De renster van Boels-Dolmans won de Waalse eendagswedstrijd na een solo van meer dan vijftig kilometer, voor Christine Majerus en Lotte Kopecky.

Van den Broek-Blaak begon haar seizoen afgelopen zaterdag met een vierde plek in Omloop Het Nieuwsblad, maar gelukkig voor de oud-wereldkampioene waren Annemiek van Vleuten, Marta Bastianelli en Floortje Mackaij dit keer niet van de partij. De Nederlandse moest vandaag vooral afrekenen met Kopecky, Ellen van Dijk en Aude Biannic.

Van den Broek-Blaak koos echter al vroeg voor de aanval en bleek sterk genoeg om een lange solo af te ronden. “We wilden als ploeg de wedstrijd maken en een overtalsituatie creëren. We konden op die manier met meerdere pionnen spelen. Ik ging uiteindelijk alleen in de aanval en moest vanaf dat moment wel doorrijden.”

“Ik kon echter wel rekenen op enkele ploeggenoten in de achtervolgende groep. Het maakte niet uit wie er zou winnen, we wilden gewoon met meerdere rensters beginnen aan de finale”, aldus de winnares, die aankomende zaterdag zal deelnemen aan Strade Bianche. “Ik hoop snel op een nieuwe zege, maar er is nu minder druk.”