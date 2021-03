Van den Broek-Blaak: “Een van mijn beste wedstrijden ooit”

Chantal van den Broek-Blaak had al erg mooi palmares met onder andere een wereldtitel en de Ronde van Vlaanderen, maar daar kwam vandaag met Strade Bianche een heel mooi succes bij. In Siena bekroonde ze het ploegspel van haar team SD Worx.

“Het was niet echt het plan dat ik zou winnen, want we hebben zo’n geweldige ploeg. Ik voelde me supergoed, maar het kwam dus wat onverwacht”, vertelde Van den Broek-Blaak naderhand. “Gisteren maakten we een plan en eigenlijk ging het vanaf het begin goed. Het plan pakte goed uit. In de wedstrijd was iedereen echt gemotiveerd en gefocust.”

Met nog zes kilometer te gaan reed de 31-jarige Rotterdamse weg uit een kopgroep, met daarin ook haar ploeggenotes Anna van der Breggen, Demi Vollering en Ashleigh Moolman-Pasio. Ze zag Elisa Longo Borghini, de winnares van 2017, mee op het wiel springen. “In de groep met elf zaten we met vier rensters. Natuurlijk zouden we het spel spelen.”

‘Ik mocht niet langer kopwerk doen’

“Het was mijn beurt om Toen Elisa met mij meesprong, mocht ik niet langer op kop rijden”, zei Van den Broek-Blaak. “Elisa had ik normaal gesproken nooit kunnen volgen op die laatste klim, dus ik was wel echt bang voor haar – ook omdat ze heel erg naar deze wedstrijd toe had gewerkt. Met nog een kilometer te gaan voelde ik dat ze brak, terwijl ik nog wat over had in de tank.”

De renster, die in 2022 haar fiets aan de haak hangt, sleepte al mooie overwinningen binnen in haar carrière. Zo werd ze in Bergen wereldkampioene en heeft ze ook Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race, Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen achter haar naam staan. Haar zege in Strade Bianche slaat ze hoog aan. “Het is een van mijn beste wedstrijden ooit, denk ik.”