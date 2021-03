Chantal van den Broek-Blaak wint Strade Bianche

Chantal van den Broek-Blaak heeft Strade Bianche achter haar naam gezet. In Siena kwam de 31-jarige renster, die in 2022 de fiets aan de haak hangt, solo over de streep nadat ze op de steile slotklim was weggereden bij Elisa Longo Borghini.

De vrouwenwedstrijd van Strade Bianche was dit jaar toe aan haar zevende editie. Rond Siena reden de rensters een parcours van 136 kilometer met acht onverharde stroken, goed voor ruim dertig kilometer. Annemiek van Vleuten mocht proberen haar titel te verdedigen, nadat ze acht maanden geleden de uitgestelde zesde uitgave achter haar naam zette. Mavi Garcia leek toen lange tijd op weg naar de zege, maar na een inhaalrace wist de toenmalige wereldkampioene de Spaanse bij te halen en op de steile slotklim uiteindelijk uit het wiel te rijden.

Onder bewolkte omstandigheden, aan een temperatuur van 7 ℃, werd even na kwart over negen het startsein gegeven aan het peloton, met daarin naast Van Vleuten ook Anna van der Breggen, Katarzyna Niewiadoma, Elisa Longo Borghini en Marianne Vos. De vrouwen namen de eerste paar onverharde stroken gegroepeerd. Pas na de tweede strook, na 35 kilometer, was Elena Pirrone de eerste die een gaatje sloeg. De 22-jarige renster wist in haar eentje op de volgende stroken haar voorsprong uit te bouwen tot meer dan een minuut.

Pirrone animeert de koers

Ondanks haar jonge leeftijd heeft Pirrone al heel wat mooie resultaten op haar erelijst. Zo werd ze in 2017 wereldkampioene bij de junioren in zowel de tijdrit als de wegwedstrijd en kwam ze twee jaar geleden als vierde over de streep in de Brabantse Pijl. Vorig jaar eindigde ze bij haar debuut in Strade Bianche als 36e. De solo van de getalenteerde Italiaanse hield uiteindelijk geen stand en op de lange vijfde onverharde sector van San Martino in Grania werd ze weer ingerekend, na een aanval van haast veertig kilometer.

Nog op diezelfde lange vijfde strook reden Belgisch kampioene Lotte Kopecky en Niamh Fisher-Black samen weg. Het duo had aan het eind van de strook driekwart minuut te pakken op de achtervolgers. In de tussenfase van bijna veertig kilometer tot de laatste drie stroken wisten de twee koploopsters hun voorsprong aanvankelijk op te rekken tot bijna een minuut, maar met nog 43 kilometer te gaan kwam alles weer samen. Een nieuwe aanval liet echter niet lang op zich wachten.

Sabrina Stultiens, Chantal van den Broek-Blaak en Ellen van Dijk sloegen de handen ineen met Jelena Erić, Mavi García, Alena Amialiusik, Elizabeth Banks en Brodie Chapman. Daarna reden Stultiens, Van den Broek-Blaak, Van Dijk en García samen verder. Met een kleine voorsprong op de achtervolgende groep begonnen ze op 19 kilometer van de streep aan de voorlaatste strook. Daar staken Marianne Vos en Kopecky over naar de voren, terwijl Stultiens en García terugzakten. Maar met Van Vleuten, Cecilie Uttrup Ludwig, Niewiadoma en Demi Vollering kon Stultiens vooraan terugkeren.

Van Vleuten valt aan op laatste strook

Daardoor rolde een kopgroep van negen rensters van die voorlaatste gravelstrook. Op weg naar de laatste sector sloten ook Longo Borghini, Van der Breggen, Ashleigh Moolman-Pasio en Marta Cavalli weer aan. Op vijftien kilometer van de streep demarreerde Van den Broek-Blaak van achteruit de groep, waarna Longo Borghini meeschoof. Het duo kwam echter niet ver. Met nog dertien kilometer te gaan werd dan de laatste strook aangesneden. Daar schoot Van Vleuten een pijl af. In eerste instantie kon Kopecky nog mee, maar de Belgische kreeg pech.

Van Vleuten ging echter niet alleen door, want Marianne Vos kon haar wagonnetje aanhaken. Na de strook keerden de anderen echter weer terug. Op zes kilometer van de streep reed Van den Broek-Blaak weg en Longo Borghini sprong weer op het wiel. Van der Breggen verstoorde de achtervolging, waardoor de twee koploopsters verder konden uitlopen. Naarmate de aankomst in Siena dichterbij kwam, liet Van den Broek-Blaak het kopwerk over aan Longo Borghini. Die had de koers immers al eens gewonnen.

Desondanks bleven de aanvalsters vooruit tot aan de steile laatste klim naar het Piazza del Campo. Van den Broek-Blaak had nog iets over in de tank en reed in de smalle straten van Siena met een krachtige demarrage weg bij haar medevluchtster. Met een veilige marge kwam ze vervolgens over de streep. Longo Borghini wist nog wel tweede te worden. Kort daarachter maakte Anna van der Breggen het feestje voor SD Worx compleet door beslag te leggen op de derde plaats. Ook Van Vleuten (vierde), Vollering (zesde), Vos (zevende) en Van Dijk (tiende) waren bij de beste tien.