Van den Berg wint in Polen: “Ik wist dat hij het in zich had”

Julius van den Berg zorgde met zijn etappezege in de Ronde van Polen voor jubelstemming bij EF Education-Nippo. De ploeg zag de Nederlandse renner de sprint winnen van een kleine kopgroep, die het peloton wist voor te blijven.

Ploegleiders Tom Southam en Matti Breschel moedigden al de hele week hun renners aan om hun kansen te pakken, omdat het ‘op een dag zou lukken’. En vandaag vielen de puzzelstukken ineen. “Matti deed het geweldig door de jongens vanochtend aan te sporen. Julius pakte zijn kans en het pakte goed uit. Het was een geweldige overwinning voor hem en de ploeg. Ze hebben hier deze week hard voor gewerkt”, zei Southam.

Breschel heeft in zijn laatste seizoenen als profrenner nog met Van den Berg in de ploeg gereden en vond de zege van de Nederlander dus extra speciaal. “Ik ben heel trots op hem”, vertelde de inmiddels 36-jarige Deen via de ploeg. “Ik weet nog dat ik voor het eerst samen met hem koerste en hij tweede werd (in 2018 in Lanaken, red.) in een etappe in de BinckBank Tour. Ik wist dat hij het in zich had.”

Ploeg- en landgenoot – en goede vriend – Sebastian Langeveld maakte de zege van Van den Berg vanuit het peloton mee. “Ik ben zo blij voor de hele ploeg hier, maar vooral voor Julius. Als je de sprint zag, was hij duidelijk de sterkste van die groep. Zonder een echte sprinter of een kopman voor het algemeen klassement probeerden we iedere dag wel iets. En vandaag pakte het perfect uit”, aldus Langeveld.