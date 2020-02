Van den Abeele: “UCI en IOC praten over Olympische erkenning van het veldrijden” zaterdag 1 februari 2020 om 19:29

Wordt veldrijden een Olympische sport? Volgens Peter Van den Abeele is die kans aanwezig. “De UCI en IOC praten over Olympische erkenning”, vertelt Van den Abeele, die een hoge functie bekleedt bij de UCI als Deputy Sports Directeur, Head of Off Road.

Of dat gaat lukken, dat is nog maar de vraag. Om erkend te worden als Olympische wintersport heeft de sport sneeuw of ijs nodig, wat bij het veldrijden zeker geen sinecure is. “Dat weten we”, vertelt Van den Abeele aan Sporza. “De nieuwe Wereldbeker-manche in het Zwitserse Villars is in die optiek een testcase, in de Alpen op 1300 meter hoogte.”

Mocht het veldrijden toetreden tot de Olympische Winterspelen, dan zal dat nog niet in 2022 zijn. “Als demonstratiesport toetreden tot de Olympische Winterspelen 2026 in Milaan is een mooi doel. Daar proberen we naartoe te werken.”