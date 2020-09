Van Baarle over tactiek INEOS Grenadiers: “Controleren en energie sparen” vrijdag 4 september 2020 om 08:28

Het was een opvallend beeld op de Col de la Lusette: de mannen van INEOS Grenadiers knapten het vuile werk op in de achtervolging. Dylan van Baarle legt uit waarom. “We wilden eigenlijk uit de gevarenzone blijven. Controleren en energie sparen”, zo vertelt hij aan de NOS.

“We hoorden dat er een linke afdaling was en zijn vervolgens blijven rijden. Het plan was eigenlijk om iemand mee te sturen in de ontsnapping, dan zouden we nog iets kunnen doen. We zaten alleen niet mee. We reden vervolgens op kop, meer uit controleren en proberen de dag te overleven. We hadden ook niet verwacht dat het vuurwerk zou worden.”

Het parcours was na de steile Col de la Lusette niet lastig genoeg, zo vertelt Van Baarle. “De Lusette lag misschien net iets te ver en de finale was niet lastig genoeg om het verschil te maken. We wilden de boel controleren en energie sparen. Ik denk niet dat we krachten aan het verspelen zijn. We zaten op de goede plek.”

“Natuurlijk moet ik op kop rijden, maar in het wiel zie ik net zo hard af. Nu kunnen we ons eigen tempo rijden. We koersen niet stom in de wind, dat is het belangrijkste. We weten hoe we de Tour moeten winnen. Het belangrijkste is om straks in Parijs de gele trui te hebben.”