Van Baarle kijkt tevreden terug op dertiende rit: “Je weet dat Pogacar hier super sterk is”

Hoewel INEOS Grenadiers in de dertiende etappe de ritzege pakte met Kwiatkowski, barstte in de laatste kilometers van de slotklim de strijd tussen de klassementsmannen ook los. Jonas Vingegaard verloor door bonificatieseconden acht seconden op zijn rivaal Pogačar. Een goede dag volgens Jumbo-Visma ploegmaat Van Baarle. “Jonas heeft het goed gedaan”, aldus de Nederlands kampioen bij NOS.

In de laatste kilometers van etappe dertien van de Tour versnelde Pogačar, waardoor Vingegaard een klein gaatje moest laten op de kopman van UAE Emirates. Het resultaat? Acht seconden tijdwinst voor de Sloveen. Ploegmaat Van Baarle kijkt tevreden terug op de rit van zijn Deense kopman.

“Ik denk dat dat we vandaag niet mogen klagen. Je weet gewoon dat Pogačar op deze aankomst super sterk is. Hij is super explosief en vandaag eindigde het met een lange klim waar hij dan tijd kan pakken. Het draaide zoveel mogelijk om het proberen de schade te beperken. Een verlies van acht seconden voor Jonas. Hij heeft het goed gedaan.”

Al vroeg op de klim had UAE Emirates duidelijk een overtal ten opzichte van de Nederlandse formatie. Jumbo-Visma had slechts twee helpers bij Vingegaard over, waar Van Baarle er één van was. “Het was wel de bedoeling om Jonas zo lang mogelijk te ondersteunen. Wilco (Kelderman, red.) had wel een mindere dag. Eigenlijk moest hij langer blijven hangen, maar ik zag hem uitsturen. Voorderest was ik niet verbaasd. Het was volgens plan dat Benoot en Van Aert al eerder afhaakten.”

