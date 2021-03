Van Baarle en Pidcock namens INEOS Grenadiers in Dwars door Vlaanderen

INEOS Grenadiers rekent in Dwars door Vlaanderen op Dylan van Baarle en Tom Pidcock. Van Baarle gaf een goede indruk in de voorbije kasseiwedstrijden, Pidcock liet dit jaar ook al mooie dingen zien in enkele grote klassiekers.

Van Baarle werd in aanloop naar Dwars door Vlaanderen al zevende in de E3 Saxo Bank Classic en achtste in Gent-Wevelgem. “De conditie is goed. Ik ben fit en ik voel me goed. Ik denk wel dat ik volgende zondag in de Ronde van Vlaanderen de finale kan rijden. We moeten elke kans grijpen”, zo liet de Nederlander weten na Gent-Wevelgem.

Maar eerst is het nog tijd voor Dwars door Vlaanderen. INEOS, de ploeg van Van Baarle, rekent midweeks ook op de beloftevolle Pidcock. De 21-jarige Brit werd eerder dit jaar al knap derde in Kuurne-Brussel-Kuurne en vijfde in Strade Bianche. Ook in Milaan-San Remo (15e) liet hij zich van voren zien.

De selectie voor Dwars door Vlaanderen bestaat verder uit de snelle Ethan Hayter, de eveneens niet trage Owain Doull, Cameron Wurf, Leonardo Basso en Michał Gołaś.

Selectie INEOS Grenadiers voor Dwars door Vlaanderen (31 maart)

Dylan van Baarle

Leonardo Basso

Owain Doull

Michał Gołaś

Ethan Hayter

Tom Pidcock

Cameron Wurf