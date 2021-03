Dylan van Baarle achtste in Gent-Wevelgem: “Denk dat ik in de Ronde finale kan rijden”

In de beginfase was Dylan van Baarle niet alert genoeg, waardoor hij de eerste waaier miste. Maar verder reed hij een beresterke wedstrijd. De Nederlander van INEOS Grenadiers hoopt zondag in de Ronde van Vlaanderen wel de finale te rijden. “Ik voel me goed. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn.”

“Je weet waar het op de kant gaat. Dan moet je alert zijn. Voor de rest kan je in Gent-Wevelgem vooraf weinig plannen maken”, vertelde Dylan van Baarle in Wevelgem na de finish. “Ach, je moet ook wat geluk hebben af en toe. Dat had ik vandaag niet. En ik moet beter gefocust zijn bij de start. Vanaf kilometer nul. Dat was ik niet helemaal. Dat uurtje minder slapen doet ook wat met je.”

“Ik zat er niet bij in die eerste waaier en dat is mijn eigen fout, maar ik heb daarna wel mijn best proberen te doen om er nog iets moois van te maken.” Van Baarle reed in de finale nog weg uit de eerste achtervolgende groep, naar en voorbij de eerder ontsnapte Turgis en werd achtste. “De conditie is goed. Ik ben fit, ik voel me goed. Ik denk wel dat ik volgende zondag in de Ronde van Vlaanderen de finale kan rijden. We moeten elke kans grijpen.”

Van Baarle gaf nog aan geschrokken te zijn van de positieve coronatests in het peloton, waardoor zowel Trek-Segafredo of BORA-hansgrohe niet van start konden. “Tuurlijk. Je hebt het niet helemaal zelf in de hand en dat maakt je toch een beetje bang voor de komende wedstrijden. Maar je kan alleen naar jezelf kijken en zorgen dat je gezond blijft. We hebben een hotel voor ons alleen (in Deurle, red), we zien niemand, als we trainen stoppen we nergens. Meer kan je niet doen.”