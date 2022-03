Van Baarle en Narváez kopmannen INEOS Grenadiers in E3 Saxo Bank Classic

Dylan van Baarle en Jhonatan Narváez zijn de vooruitgeschoven pionnen namens INEOS Grenadiers in de E3 Saxo Bank Classic. De Nederlandse klassiekerkopman werd vorig jaar nog zevende in de Vlaamse voorjaarsklassieker rond Harelbeke.

Van Baarle staat voor de zevende keer aan de start van de E3 Prijs. Ook in 2017 eindigde hij in de top-10, namelijk als negende. Voor Narváez wordt het zijn tweede deelname, maar de finish halen deed hij vorig jaar tijdens zijn debuut niet. De afgelopen weken liet de Ecuadoriaan zich meermaals opmerken, met onder meer een zesde plek in Strade Bianche en een late aanval in de GP de Denain.

De kopmannen krijgen vrijdag in de E3 Saxo Bank Classic steun van Luke Rowe, Kim Heiduk, Magnus Sheffield, Ben Swift en Ben Turner.