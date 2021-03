Van Baarle: “Bevestiging dat ik op de goede weg ben”

Dylan van Baarle noemde zijn overwinning in Dwars door Vlaanderen ‘heel speciaal’. In 2015 hij al eens derde in Waregem, maar dat hij nu op het hoogste treetje staat slaat hij erg hoog aan.

“Ik voelde me eigenlijk vrij goed”, vertelde Van Baarle na zijn zege. “Ik zei tegen Ethan Hayter dat hij tempo moest proberen te maken en het hard moest maken voor die klim (Berg ten Houte, red.). Toen trok ik door en was ik alleen. Ik hoopte eigenlijk dat er een paar jongens mee zouden komen. Dat gebeurde niet en toen bleef ik doorrijden totdat een groepje zou aansluiten. Die kwam maar niet. Toen kon ik de laatste dertig kilometer alleen maar denken, karren maar, karren maar, karren maar. Ik ben blij dat ik het gehaald heb.”

De 28-jarige Nederlander was afgelopen weekend al zevende in de E3 Saxo Bank Classic en in Gent-Wevelgem reed hij twee dagen later naar de achtste plek. “Ik denk dat ik het afgelopen weekend heb laten zien dat ik goed in vorm was en dat die ereplaatsen van de afgelopen jaren niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen. Dit is alleen maar een bevestiging dat ik op de goede weg ben.”

“Waar ik deze plaats? Wel heel hoog natuurlijk. Dit was ook de eerste klassieker waar ik op het podium stond, dus dat is heel speciaal. Het staat hoog op de lijst, maar ook de etappezege in de Dauphiné was erg belangrijk voor me. Vorig jaar was een lastig jaar door de omstandigheden. We zijn op de goede weg, we zijn de klassieker dit jaar iets anders aangevlogen door veel meer aan te vallen. Ik ben blij dat ik het kon afmaken”, aldus Van Baarle.