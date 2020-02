Van Baarle beslist woensdag over Openingsweekend: “Het gaat nog niet van harte”

Dylan van Baarle moest forfait geven voor de Volta ao Algarve. Dat had de laatste testcase voor het Openingsweekend moeten zijn, maar de 27-jarige Zuid-Hollander was ziek. Achter een deelname aan Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne staat zelfs een klein vraagteken, vertelt hij aan WielerFlits.

De renner van Team Ineos was het seizoen nochtans goed begonnen met een vijfde plaats in het eindklassement van de Tour Down Under en een dito vijfde plek in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Zijn entree in het Europese wielerpeloton moest hij dus op het allerlaatste moment uitstellen. “Ik ben nog steeds herstellende”, geeft de steeds beter klimmende klassiekerspecialist mee. “De afgelopen dagen heb ik wel op de fiets gezeten, maar dat ging niet van harte. Ik moet dag per dag bekijken hoe het gaat.”

De Nederlands kampioen tijdrijden van 2018 geeft zichzelf nog wel eventjes de tijd. “Een eventuele knoop hak ik woensdag door, denk ik. Dan ga ik nog een training doen om te testen hoe ik ervoor sta. Daarna kunnen we wel zeggen of ik genoeg hersteld ben en 100% race ready ben.” Vorig jaar werd Van Baarle veertiende in Omloop Het Nieuwsblad, zijn beste prestatie in drie deelnames. Kuurne-Brussel-Kuurne reed hij alleen in 2018. Vorig jaar was dat ook de bedoeling, maar brak hij een dag eerder zijn hand.

Binnenkort lees je hier een uitgebreid interview met Dylan van Baarle.