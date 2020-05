Van Avermaet over voortbestaan CCC: “Compromis gaat de goede kant op” zaterdag 9 mei 2020 om 14:42

Het is al even bekend dat het CCC van Greg Van Avermaet in moeilijkheden verkeert. De Olympisch kampioen heeft echter goede hoop dat het seizoen goed kan worden afgemaakt. “We zoeken naar een compromis om dit jaar nog alle wedstrijden af te kunnen werken en dat zou de goede kant op gaan”, aldus Van Avermaet.

Niks is echter nog zeker. “Wij zijn nog aan het onderhandelen”, gaat hij verder in Het Nieuwsblad. “Het zal nooit een ideale situatie zijn, maar wel een oplossing. Hopelijk kunnen we de stafleden die eerder zijn ontslagen opnieuw aan boord nemen als we weer koersen.”

Als spreekbuis van de ploeg weet Van Avermaet natuurlijk veel van het team. Maar het zorgt ook voor zorgen. “Het is vanzelfsprekend dat ik dagelijks in contact sta met Jim Ochowicz. Ik moet zeggen dat ik al een paar nachten niet goed heb geslapen, ja. Dit is geen situatie waarin je zomaar in je bed kruipt en je ogen sluit. Niemand heeft het zo gewild en niemand is nu van slechte wil.”

“Als het lukt om een compromis te sluiten, dan zien we wel wat er volgend jaar gebeurt. Hopelijk kunnen we een nieuw project opzetten, al is het geen evidente periode om sponsoring te vinden.”

Nieuwe kalender

Als er daadwerkelijk een compromis wordt gesloten, kan Van Avermaet zich opmaken voor een druk najaar. Daarin zal de Vlaming zéker de Tour de France rijden en waarschijnlijk een aantal monumenten. “Als je als toprenner op het hoogste niveau­ wil meedoen, moet de Tour op je programma staan. Ik heb het genoegen gehad om twee ritten te winnen en het geel te dragen en daar gaat weinig boven in het wielrennen.”

“Uiteraard wil de sponsor zijn beste renners in de Tour. Wij hebben daarin geen weelde. Geen drie of vier mannen die een klassement kunnen rijden, zoals bij Ineos. Het is logisch dat je ook voor de Tour bij mij terechtkomt om de ploeg recht te houden.”

“Ik zal na de Tour de France bijna de gehele kalender afwerken, maar zal niet zo snel starten in een rittenkoers als de Binckbank Tour. Ook omdat er altijd een paar gevaarlijke ritten en sprintetappes op het vlakke bij zitten waar ik niet veel kan doen. Dan focus ik liever op een monument als Luik-Bastenaken-Luik”, is hij duidelijk.

Het grootste dilemma voor Van Avermaet ligt in het weekend van de Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem. “Gent-Wevelgem ligt mij, maar de Amstel ook. Ik heb er al over nagedacht, maar die beslissing zal ik misschien maar last minute­ nemen. Je kan ze allebei rijden, maar dat lijkt me geen goed idee. De kalender zit propvol: je loopt het risico om in beide wedstrijden niks te hebben en niet hersteld te zijn voor de Ronde van Vlaanderen de week nadien”, zo eindigt hij.