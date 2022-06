Van Avermaet ook niet als invaller naar Tour: “Kon dit ergens ook wel verwachten”

Heel even was er nog hoop voor Greg Van Avermaet. De ervaren Belg viel buiten de definitieve Tourselectie van AG2R Citroën, maar na een eerste ‘licht positieve’ coronatest van Bob Jungels stond hij standby als vervanger. Een nieuwe test op donderdag gaf echter een negatief resultaat en dus hoeft Van Avermaet toch niet in te vallen voor zijn Luxemburgse teamgenoot.

Bob Jungels kan vrijdag dus gewoon starten in de Ronde van Frankrijk. De deelname van de Luxemburger was onzeker, omdat hij woensdag licht positief testte op corona, maar een nieuwe test op donderdag gaf een negatief resultaat. Van Avermaet heeft het in gesprek met Het Laatste Nieuws over een ‘eigenaardige situatie’. “Maar natuurlijk kon ik dit ergens ook wel verwachten. Vorige week was ik zeer teleurgesteld over mijn niet-selectie en ik had me er eigenlijk al bij neergelegd dat ik niet zou gaan.”

“Als je dan plots toch een telefoontje krijgt, probeer je de switch weer te maken. Ik had me echter al voorgenomen om niet meer ontgoocheld te zijn. Ik had wel écht gedacht dat ik zou mogen gaan, maar ik gun het Bob zeker ook. Gisteravond ben ik begonnen met mijn koffers te pakken, vanmorgen ben ik nog gaan losrijden en ik heb ook mijn kleren – zelfs mijn steunkousen – van de ploeg al aangetrokken. Ik denk dat ik ook klaar was geweest om de proloog te rijden, maar zo ver komt het dus niet.”

Jungels: “Negatieve test was een grote opluchting”

Hoe Jungels de eerste dagen door zal komen, is nog wel even afwachten, maar de 29-jarige renner zal in ieder geval aan de start verschijnen van de openingstijdrit in Kopenhagen. “Ik ben superblij”, reageert de Luxemburger voor de camera van VTM. “Het is een zware dag geweest voor mij. Die positieve test was een grote verrassing, de negatieve test deze morgen was dan ook een grote opluchting. Ik voel me goed.”

“Ik kijk ernaar uit om aan deze Tour te beginnen. Ik heb Greg (Van Avermaet, red.) nog niet gesproken, nee. Het is een moeilijke situatie. Ik ben héél blij om hier te zijn, hij is dat waarschijnlijk een stuk minder daar thuis. Maar het is wat het is. Zoals ik al zei: ik ben blij om hier te zijn.”