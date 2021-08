Van Avermaet hoopt op WK-selectie: “Maar ik ben op dit moment geen certitude”

Greg Van Avermaet is sinds 2007 steevast van de partij op het WK wielrennen, maar de vraag is of hij er dit jaar ook bij is in eigen land. Met Wout van Aert rekent bondscoach Sven Vanthourenhout op één duidelijke kopman en voor de overige plekken is de concurrentie moordend. “Ik zal mijn selectie moeten afdwingen”, klinkt het in gesprek met Het Nieuwsblad.

De 36-jarige Van Avermaet wist in het voorjaar nog naar meerdere ereplaatsen te fietsen, met een derde stek in de Ronde van Vlaanderen als voornaamste uitschieter, maar de laatste maanden is de renner van AG2R Citroën vergeefs op zoek naar zijn beste benen. Zo draaide de voorbije Tour de France uit op een teleurstelling.

Vandaag hervat Van Avermaet na goed drie weken weer de competitie in de Tour du Limousin. “Dit is voor mij een nieuwe wedstrijd. Mijn trainer en ikzelf vonden het een goed idee om deze koers te rijden. Anders had ik voor de Benelux Tour (30 augustus-5 september, red.) zes weken met alleen maar training gehad.”

“Als ik het goede gevoel terugvind, komt die WK-selectie ook wel”

“Het parcours van de Tour du Limousin is heuvelachtiger dan bijvoorbeeld Poitou-Charentes en is er ook geen tijdrit. Zo is het een interessante wedstrijd.” Na de Tour du Limousin hoopt Van Avermaet goed te presteren in onder meer de Benelux Tour en Parijs-Tour. Ook het WK in Leuven is een wedstrijd die de Belg heeft aangekruist in zijn agenda.

De vraag is alleen of Van Avermaet er straks wel bij is in eigen land, gezien de concurrentie. “Het klopt dat ik op dit moment geen certitude ben. Ik zal mijn selectie moeten afdwingen, maar voor mezelf wil ik vooral het goede gevoel terugvinden op de fiets. Sinds de Dauphiné heb ik me nooit meer echt top gevoeld. Als ik het goede gevoel terugvind, komt die WK-selectie ook wel”, aldus Van Avermaet.