Van Avermaet en Naesen leiden AG2R Citroën in Milaan-San Remo

AG2R Citroën rekent in Milaan-San Remo op de twee Belgische kopmannen. Greg Van Avermaet en Oliver Naesen toppen de selectie van de Franse WorldTour-ploeg in La Primavera, waar Andrea Vendrame nog een gevaarlijke outsider is.

Naesen weet hoe het is om op het podium te staan in San Remo. In 2019 moest ‘Oli’ genoegen nemen met een tweede plaats achter Julian Alaphilippe. Van Avermaet kwam in dertien deelnames aan Milaan-San Remo niet tot een podiumplaats; zijn beste uitslag is een vijfde plaats in 2016.

Andrea Vendrame zou eventueel kunnen gokken op een sprint, mocht hij kunnen overleven in de finale. In Tirreno-Adriatico wist hij in de openingsetappe vierde te worden in de massasprint. Eerder dit jaar werd hij ook nog achtste in Trofeo Laigueglia.

Alexis Gougeard, Stan Dewulf, Gijs Van Hoecke en Michael Schär maken het zevental van AG2R Citroën compleet.

Selectie AG2R Citroën voor Milaan-San Remo 2021 (20 maart)

Stan Dewulf

Alexis Gougeard

Oliver Naesen

Michael Schär

Greg Van Avermaet

Gijs Van Hoecke

Andrea Vendrame