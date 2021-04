Van Avermaet en Jungels samen in Brabantse Pijl en Amstel Gold Race

AG2R Citroën heeft de selecties voor de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race naar buiten gebracht. De Franse formatie stuurt kopmannen Greg Van Avermaet en Bob Jungels naar beide heuvelklassiekers.

Van Avermaet wist in de Brabantse Pijl nog nooit op het podium te eindigen. In zijn vijf eerdere deelnames haalde de olympische kampioen drie keer de top-10, waarvan zijn vijfde plek in 2012 zijn beste uitslag was. Ook in de Amstel Gold Race is een vijfde plaats (in 2015) zijn beste prestatie.

Voor Jungels wordt het zijn derde deelname in de Brabantse Pijl: in 2013 haalde de Luxemburger de finish niet en in 2018 speelde hij geen rol van betekenis. Ook de Amstel Gold Race is nog geen koers voor Jungels gebleken. Hij eindigde in vijf deelnames nog nooit bij de beste twintig in de Nederlandse heuvelklassieker.

Naast Van Avermaet en Jungels rijden ook Stan Dewulf, Dorian Godon en Aurélien Paret-Peintre beide voorjaarskoersen. Benoît Cosnefroy (vorig jaar derde in de Brabantse Pijl, nu kampend met een knieklachten) en Damien Touzé starten alleen in de Brabantse Pijl. Hun plekken worden in de Amstel Gold Race ingevuld door Michael Schär en Clément Venturini.

Selectie AG2R Citroën voor de Brabantse Pijl 2021 (14 april)

Benoît Cosnefroy

Stan Dewulf

Dorian Godon

Bob Jungels

Aurélien Paret-Peintre

Damien Touzé

Greg Van Avermaet

Selectie AG2R Citroën voor de Amstel Gold Race 2021 (18 april)

Stan Dewulf

Dorian Godon

Bob Jungels

Aurélien Paret-Peintre

Michael Schär

Greg Van Avermaet

Clément Venturini