Benoît Cosnefroy door knieproblemen niet meer gestart in Baskenland

Benoît Cosnefroy is vandaag niet meer opgestapt in de Ronde van het Baskenland. Gisteren, na de vierde etappe, klaagde de puncheur van AG2R Citroën over knieproblemen, waarna besloten werd om hem uit voorzorg aan de kant te houden.

Cosnefroy stond na vier dagen 85e in het algemeen klassement, op 28 minuten van geletruidrager Brandon McNulty. Voor de Fransman was de Ronde van het Baskenland pas zijn tweede koers dit seizoen. Door pijn aan zijn rechterknie moest hij zijn eerste wedstrijden noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. In Cholet-Pays de la Loire, eind maart, speldde hij voor de eerste keer dit jaar een rugnummer op.

Normaal gezien is de Brabantse Pijl zijn eerstvolgende wedstrijd. Die koers staat voor woensdag 14 april op de kalender. In Overijse kwam Cosnefroy afgelopen najaar als derde over de streep.