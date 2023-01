Van Anrooij voelde hete adem Van Empel: “Maar dat kwam door de achterblijvers”

Shirin van Anrooij soleerde donderdag naar de zege in de X2O Trofee Koksijde. In de zandcross ging ze er gelijk vandoor en hield ze de achteropkomende Fem van Empel af. “Ik had eindelijk een keer een goede start, ik denk een van de eerste keren dit seizoen”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Het was heel fijn dat ik niet direct op achtervolgen was aangewezen”, vervolgde Van Anrooij. “Ik wilde gewoon mijn eigen lijnen rijden door het zand. Dat deed ik vanaf de eerste strook, daarna was het gewoon geen fouten maken.”

Voelde ze gedurende de wedstrijd de hete adem van Van Empel in haar nek? “Ja, maar dat kwam heel erg door de achterblijvers. Dat was best vervelend, want ik kon niet echt mijn eigen lijnen rijden. Het waren natuurlijk ook veel buitenlanders, ze gingen niet echt aan de kant. Daardoor ging ik wat foutjes maken en voelde ik haar wat dichterbij komen.”

Van Anrooij keek niet te veel achterom, vertelt ze. “De enige keren dat ik keek, zag ik echter wel dat ze (Van Empel, red.) er steeds niet bijkwam. En ik liep in de lange loopklim steeds iets uit. Ik heb de accenten gelegd op de stukken in het strand, wat ik ook had afgesproken met Sven (Nys, red.), om dan te herstellen op de stukken tussendoor. Dat werkte goed.”

Kampioenschappen

Voor de cross in Koksijde had Van Anrooij in haar hoofd dat ze het NK niet zou rijden, maar twijfelt ze toch weer. “Ik moet nog even kijken of ik me aan mijn plan hou”, aldus de renster van Baloise Trek Lions, die ook nog niet zeker weet of ze het WK bij beloften of in de elitecategorie rijdt. “Het WK ligt nog heel erg open, dat kan nog beide kanten op vallen. Het wordt steeds lastiger om de keuze te maken.”