zondag 3 december 2023 om 19:39

Van alle markten thuis: Wout van Aert geeft aftrap bij voetbalduel Antwerp-OH Leuven

Wout van Aert blinkt normaal gesproken uit op de fiets, maar de Belg kan ook een balletje trappen. De renner van Jumbo-Visma gaf zaterdagavond in het Bosuilstadion de aftrap van het competitieduel tussen Antwerp en OH Leuven.

Van Aert is minderheidsaandeelhouder van Heylen Vastgoed, een trouwe sponsor van Royal Antwerp FC. “Of ik supporter ben van Antwerp? Toch een beetje”, citeert Sporza. “We zijn natuurlijk betrokken als sponsor. En ik heb hier een supermooi truitje gekregen met mijn naam op.”

De 29-jarige wielrenner sprak na afloop van een ‘unieke ervaring’. “Het is de eerste keer ooit dat ik de aftrap mag geven. Mijn voetbalkennis is wel beperkt. Als je me moeilijke vragen gaat stellen, val ik door de mand. Ik kan er wel van genieten om eens van de sfeer te proeven.”

🚲 | Belgische wielertrots op bezoek bij de Belgische kampioen! 🇧🇪👊 #ANTOHL pic.twitter.com/ZmB9trAHYE — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) December 2, 2023

Royal Antwerp FC haalde vorig jaar onder leiding van de Nederlandse trainer en oud-speler Marc van Bommel en technisch directeur Marc Overmars de dubbel in België. Antwerp – ook wel The Great Old genoemd – won de Belgische beker en pakte na een knotsgekke laatste speeldag ook de landstitel. De club wist zich hiermee voor het eerst in 66 jaar weer eens te kronen tot kampioen van België.