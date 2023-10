zondag 15 oktober 2023 om 17:51

Van alle markten thuis: Tom Dumoulin loopt halve marathon van Amsterdam uit in knappe tijd

Opvallend nieuws uit het kamp van Tom Dumoulin: de voormalige toprenner kwam zondagmiddag in actie in de halve marathon van Amsterdam. De Limburger liep de 21 kilometer uiteindelijk uit in een tijd van één uur, tien minuten en vier seconden.

“Dit was een heel coole ervaring”, schrijft Dumoulin op zijn Instagram-account. “Ik mikte op een mooie tijd onder het uur en vijftien minuten, maar ik vond een mooi groepje dat iets sneller ging.”

De inspanning woog wel door voor de voormalige Girowinnaar en wereldkampioen tijdrijden, die na de Clasica San Sebastian van vorig jaar zijn fiets aan de haak hing. “Ik denk dat ik nu twee weken niet meer ga kunnen wandelen”, grapte hij nog.