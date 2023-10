maandag 2 oktober 2023 om 15:36

Van Aert rondt ploegwerk af in Coppa Bernocchi: “Mooi om weer eens te winnen”

Een mooie opsteker voor Wout van Aert, zo aan het einde van het wegseizoen. De Belg van Jumbo-Visma won maandag namelijk de 104e editie van de Coppa Bernocchi. De 29-jarige renner nam met zijn ploeg de koers resoluut in handen en wist het uiteindelijk met verve af te ronden.

Wout van Aert werd voor de start van de Coppa Bernocchi al gezien als de grote favoriet voor de zege en de Belg verstopte zich ook niet op weg naar de finish in Legnano. De kopman zette zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma aan het werk en kon in de finale rekenen op een sterke Jan Tratnik en Tiesj Benoot. Deze twee renners maakten, net als Van Aert, deel uit van een elitegroep van negen renners.

Met de aanwezigheid van Julian Alaphilippe, Andrea Bagioli en Fausto Masnada namens Soudal Quick-Step in de voorste groep, was het zeker geen abc’tje voor Van Aert, maar die laatste was zeer attent in de finale en had in de sprint weinig te vrezen van zijn concurrenten. “Het is een fijn gevoel, vooral na een seizoen waarin ik toch vaak naast naar de overwinning greep”, vertelde hij na afloop in het flashinterview.

“Het is mooi om de handen dan nog eens de lucht in te gooien en te winnen, vooral na een dergelijke teamprestatie. Ik wil deze zege opdragen aan de mensen die in mij zijn blijven geloven. Mijn familie, mijn trainer Marc (Lambrechts, red.) en de ploeg. In deze koers waren mijn zeven ploeggenoten bereid om de koers van bij de start te controleren. Dan is het heel mooi dat we het zo kunnen afronden.”

Van Aert, die vandaag zijn vijfde zege van het seizoen wist te boeken, zal de komende dagen nog deelnemen aan de Gran Piemonte (5 oktober) en het WK gravel (8 oktober). “Daarna kijk ik ook wel uit naar wat rust. Dan wil ik mezelf ook weer verbeteren richting komend seizoen, maar op dit moment zit ik nog met mijn hoofd bij de komende wedstrijden”, besluit de winnaar van de Coppa Bernocchi.