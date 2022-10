Valverde zet Evenepoel boven Pogacar: “Remco is momenteel de beste renner ter wereld”

Alejandro Valverde is gestopt als profwielrenner, maar de 42-jarige Spanjaard reisde nog wel af naar Azië voor het door de ASO georganiseerde Singapore Criterium. Daar sprak hij vol lof over Remco Evenepoel. “Op dit moment is hij de beste”, zei Valverde tegen Cyclingnews over de huidige wereldkampioen.

“Tadej Pogačar is exceptioneel, maar Remco doet dingen waarmee hij iedereen verrast”, aldus Bala. “Hij is superieur aan alle anderen. Dus voor mij is hij de beste wielrenner in de wereld op dit moment – met groot verschil.”

Valverde heeft met vier keer Luik-Bastenaken-Luik, vijf keer de Waalse Pijl, de Vuelta a España van 2009, het WK van 2018 en tal van andere koersen een gigantisch palmares, maar de Spanjaard verwacht dat Evenepoel hem kan overtreffen. “Als hij doorgaat op deze manier, met wat hij op dit moment laat zien, dan zal hij zeker beter doen dan ik. Het is indrukwekkend als je op die leeftijd wereldkampioen bent en de Vuelta, Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián wint.”

Zelf nam Valverde afscheid na de Ronde van Lombardije. Daar heeft hij nog geen spijt van, vertelt hij. “Het is beter om op een goede manier te eindigen, met goede resultaten”, aldus de nummer zes van Il Lombardia. “Op die manier herinneren mensen je als een renner van 20 jaar oud, die een goed niveau had aan het begin van zijn carrière en aan het einde ervan. Doorgaan na je 42ste heeft geen zin.”

“Oké, ik zou volgend jaar een goed niveau kunnen halen, maar het is goed geweest. Ik moet ruimte maken voor de jongere generatie en ik zal van een andere kant van het wielrennen genieten.” Valverde krijgt een functie bij Movistar, de ploeg waar hij het grootste deel van zijn carrière voor reed. “Ik blijf een beetje betrokken bij de renners, een beetje bij de managers en een beetje bij de coaches. Het zal van alles wat zijn”, zegt hij over zijn rol.