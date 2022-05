Valverde gaat misschien toch voor klassement: “In het weekend zullen we het zien”

Voorafgaande aan de Ronde van Italië zei Alejandro Valverde dat niet hij, maar Ivan Ramiro Sosa de klassementskopman bij Movistar zou zijn. Inmiddels staat de 42-jarige Spanjaard er echter beter voor dan zijn Colombiaanse ploeggenoot en maakt hij mogelijk toch de keuze om zelf voor een klassement te gaan. “Het is moeilijk, maar we staan tussen de mensen”, aldus Valverde in gesprek met CyclingNews.

Valverde staat momenteel elfde in het algemeen klassement, terwijl we Sosa op plek zeventien terugvinden. Bala verloor relatief veel tijd in de tijdrit, maar in de Etna-etappe bleef hij bij de favorieten en ook op Blockhaus beperkte hij de schade. Daardoor staat hij na tien etappes op slechts 1:23 van rozetruidrager Juan Pedro López, meer dan vijf minuten voor Sosa. “We zullen zien hoe het gaat, dag voor dag”, zegt Valverde over zijn klassementsambities, die mogelijk zouden zijn aangewakkerd door deze voorlopige klassering.

“Misschien had ik niet verwacht dat ik mee zou doen op zo’n zware klim, na een dag met vijfduizend hoogtemeters”, zegt Valverde over zondag, toen de rit finishte op Blockhaus. Toch was hij ook weer niet volledig verrast door zijn prestatie. “De dingen zijn altijd onvoorspelbaar in de Giro. We moeten gewoon doorgaan en het dag per dag bekijken.”

Het weekend afwachten

Of het rijden van een klassement echt een optie is, zal aan het einde van de tweede week blijken, volgens Valverde. Voorlopig blijft hij vooral gefocust op ritzeges. “Ik blijf voor ritten gaan, ook al is het waar dat ik er in het klassement ook goed voor sta. Dus we zullen zien wat er gebeurt. Deze week bestaat grotendeels uit een serie van vlakke of enigszins vlakke etappes, waarna we in het weekend zullen zien of we voor het een of het ander gaan”, doelt de renner van Movistar op het dilemma tussen ritten en het klassement.

Het komende weekend staan er twee lastige ritten op het programma. Zaterdag gaat het continu op en af, en moeten de renners onder andere tweemaal de Superga beklimmen. Zondag volgt een bergetappe naar Cogne. Voorafgaande aan de slotklim van tweede categorie liggen twee bergen van de eerste categorie. De profielen van beide ritten vind je in onze voorbeschouwing op het parcours.