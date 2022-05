Valverde verwacht geen klassement te rijden in Giro: “Lastig op mijn leeftijd”

Iván Ramiro Sosa zal in de Ronde van Italië de enige kopman van Movistar zijn, volgens Alejandro Valverde. Laatstgenoemde gaat wel voor etappes, maar verwacht niet meer mee te kunnen doen voor de klassementsknikkers. “Het algemeen klassement is erg moeilijk op mijn leeftijd”, zegt de 42-jarige Valverde op een persmoment tegen Esciclismo.

“Ik hoop een etappe te winnen”, aldus Bala, die op dag één gelijk een kans krijgt om die wens in vervulling te laten gaan. De eerste etappe finisht op een heuveltje van vijf kilometer aan ongeveer vijf procent. “De eerste etappe is veeleisend, maar op zich te doen voor sprinters. Iedereen verschijnt sterk aan de start, Van der Poel is goed bezig. Maar we hebben hierna ook nog twintig etappes op een overwinning te behalen.”

Het zal de tweede Giro voor Valverde worden, en zijn laatste. Na dit seizoen stopt de Spanjaard er namelijk mee. “Voor mij was het belangrijk om de Giro te doen. In mijn gehele carrière heb ik slechts één keer deelgenomen, dus in mijn laatste jaar wilde ik terugkeren”, zegt Valverde, die in 2016 als derde eindigde in het eindklassement en toen ook een rit won.

Sosa alleen kopman?

Sosa lijkt dus de aangewezen man om Movistar een goede uitslag in het klassement te bezorgen. “Ik kom naar de Giro met grote verwachtingen. In de Vuelta Asturias werd ik elke dag beter, dat is waarom ik zoveel zin heb in de Giro. Samen met Valverde zullen we ons best doen”, aldus de Colombiaan, die zelf nog niet weet wie nou echt de kopman is, hijzelf of Valverde. “Ik weet niet wie de leider wordt, maar we zijn beide in orde en we zullen wel zien hoe het loopt.”

Ondertussen laat Valverde weten dat hij op een goede uitslag van Sosa hoopt. “Ik zou heel graag willen dat Sosa op het eindpodium staat. Ik zie dat hij heel gemotiveerd is en zijn overwinning in de Ronde van Asturië doet me denken aan het zegejaar van Carapaz.” In 2019 won Carapaz, destijds in dienst bij Movistar, achtereenvolgens de Vuelta Asturias en de Giro d’Italia.