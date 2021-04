Valverde en Mas kopmannen Movistar in Waalse Pijl

Alejandro Valverde gaat woensdag op zoek naar zijn zesde overwinning in de Waalse Pijl. De Spaanse kopman van Movistar, die komend weekend 41 jaar oud wordt, is met vijf zeges de eenzame recordhouder in de Ardennenklassieker.

Valverde krijgt in zijn vijftiende deelname onder meer de ondersteuning van Enric Mas, die in twee eerdere deelnames niet verder kwam dan een dertigste plaats. Mas reed afgelopen week nog de Ronde van Valencia. In die ronde gaf hij op de voorlaatste dag de leiding uit handen. Stefan Küng won uiteindelijk het eindklassement, Mas werd derde.

De Movistar-armada wordt gecompleteerd door Jorge Arcas, Iván García, Matteo Jorgenson, Gonzalo Serrano en Carlos Verona. Bij de vrouwen is Annemiek van Vleuten de kopvrouw bij Movistar. De Europese kampioene werd al twee keer tweede in Huy, maar won nog nooit.

Selectie Movistar voor de Waalse Pijl 2021 (21 april)

Jorge Arcas

Iván García

Matteo Jorgenson

Enric Mas

Gonzalo Serrano

Alejandro Valverde

Carlos Verona