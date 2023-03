Attila Valter verrast door verdenking Tiesj Benoot: “Ik ben geen egoïstische renner”

Attila Valter is in gesprek met Eurosport Hongarije nog eens teruggekomen op het akkefietje tussen hemzelf en zijn ploeggenoot Tiesj Benoot in Strade Bianche. Laatstgenoemde maakte een boos gebaar toen Valter in de finale een gat dichtreed op de Belg en daarbij enkele concurrenten mee leek te nemen. “Het is duidelijk dat ik de groep niet terugbracht”, zegt Valter.

“Dat zou amateuristisch zijn geweest”, vervolgde de Hongaar. “Ik wachtte tot de rest moe was van de inspanning op de voorlaatste gravelsector en toen ik zag dat ze het moeilijk hadden, sprong ik in mijn eentje naar de groep met Benoot toe. Dit was ook duidelijk te zien op televisie.”

“Ik heb Tiesj’ handgebaar niet gezien, maar later werd het duidelijk dat hij de situatie verkeerd had begrepen. Ik heb niet eens één seconde gedacht dat hij dacht dat ik de groep terug had gebracht. Jumbo-Visma is niet het team dat zulke dingen doet en ik ben ook niet zo’n persoon. Natuurlijk maak ik fouten, maar dit zou niet een fout zijn geweest. Dit zou egoïstisch van mijn kant zijn geweest.”

“Ik ben geen egoïstische renner”

Valter erkent dat hij ook eigen ambities heeft. “Maar ik ben geen egoïstische renner. Ik was zelfs een beetje verrast dat hij dacht dat ik zoiets zou doen.” Direct na de finish was er een discussie tussen Valter en Benoot, waarbij de Hongaar naar eigen zeggen zijn excuses aanbood voor zijn fouten. Benoot reageerde daarop dat er niets was om zich voor te verontschuldigen, dat beiden fouten hadden gemaakt, en dat ze het verder of zouden handelen in de bus.

Lees meer: Tiesj Benoot erkent fout in Strade Bianche: “We keken te veel naar elkaar”

Valter en Benoot hebben in aanloop naar het seizoen veel samen getraind op Tenerife. De Hongaar, nieuw bij Jumbo-Visma, zegt dat hij een andere manier van koersen heeft dan Benoot. “Hij sloeg wat meer beurten over dan ik. Hij wilde van achteruit aanvallen en deed dit heel slim. In Kuurne-Brussel-Kuurne hebben we gezien dat dit goed werkte. Mijn stijl is iets anders, meer vergelijkbaar met wat Madouas en Costa deden. We wilden een hoog tempo rijden op de beklimmingen, terwijl Tiesj en Mohoric het probeerden met verrassingsaanvallen.”

Positieve discussie

Benoot vroeg Valter nooit om zich op te offeren, aldus die laatste. “Hij (Benoot, red.) wilde ons beiden op het podium hebben. Na de wedstrijd heeft hij mij zijn visie verteld en ik hem de mijne. De ploegleiders hebben hun gedachten ook gedeeld. We hebben een positieve discussie gehad over wat we anders hadden kunnen doen. Tiesj zei zelfs dat deze ’teleurstelling’ iets goed zou kunnen zijn, want had hij de koers had gewonnen, dan hadden we onze problemen niet goed opgelost.”

Volgens Valter is het koersen bij Jumbo-Visma ook heel anders dan bij Groupama-FDJ. “Je moet actief koersen en actieve beslissingen nemen. Deze situatie is nieuw voor mij. Wanneer iemand het werk moet opknappen, kijken veel teams naar ons om een kopgroep in te rekenen. Mijn rol in het team is ook nieuw voor me. Dit was mijn eerste wedstrijd waar ik medekopman was, naast Tiesj. Dit geeft ook druk.”

Lees meer: Attila Valter neemt schuld op zich: “Had beter met Benoot moeten communiceren”