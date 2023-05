Valpartij nekt sprintkansen Gaviria: “Vooral de teleurstelling die nu overheerst”

Het is voorlopig nog niet de Giro d’Italia van Fernando Gaviria. De Colombiaan liet zijn ploeggenoten in de openingsfase van de tiende etappe nog even op kop rijden, maar Gaviria finishte uiteindelijk ver in de achterhoede. Een valpartij gooide flink wat roet in het eten.

Gaviria heeft geen ernstige blessures overgehouden aan zijn val, maar baalt vooral van de gemiste ‘kans’. “Het gaat wel goed, maar het is nu vooral de teleurstelling die overheerst. Ik was er vandaag op gebrand om een goede prestatie neer te zetten. De focus was er ook, maar toen ging het mis”, tekent Eurosport op uit de mond van de renner van Movistar.

Het begon al op weg naar de top van de Passo delle Radici (4,2 km aan 6,3%). Gaviria had moeite om zijn regenkleding uit te doen en verloor zo de aansluiting met het peloton. In de afdaling probeerde de Colombiaan weer terug te keren, maar kwam hij tot overmaat van ramp ten val. Gaviria slaagde er na zijn val niet meer in om terug te keren en kwam op ruim twintig minuten binnen.

Gaviria hoopt woensdag, in de rit naar Tortona, wel weer aan sprinten toe te komen en zo sportieve revanche te nemen. “Ik heb wat huid verloren, maar het gaat wel goed. Ik ga nu eerst douchen en dan zullen we wel zien hoe het morgen gaat.”