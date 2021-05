Valpartij kost Rémi Cavagna mogelijk ritzege: “Was die bocht compleet vergeten”

Zeker weten zullen we het nooit, maar de kans is groot dat Rémi Cavagna zonder valpartij de slottijdrit in de Giro d’Italia had gewonnen. Maar die valpartij hebben we allemaal kunnen zien, en dus werd de Franse tijdritkampioen tweede achter wereldkampioen Filippo Ganna. “Het is nu eenmaal zo”, reageert hij.

Direct na het passeren van de streep op het Domplein in Milaan sprak Cavagna, die 500 meter voor de finish viel, met de pers. “Ik nam alle risico’s om te winnen en was die laatste bocht compleet vergeten”, aldus de specialist van Deceuninck-Quick-Step. “Het is erg jammer, maar ik heb mijn best gedaan.”

Cavagna kwam in winnende positie, omdat Filippo Ganna op twee kilometer van de finish van fiets moest wisselen. “Hij verloor een aantal seconden door die lekke band, en ik viel om de boel weer in evenwicht te brengen”, kan de Fransman nog lachen, al zal het als een boer met kiespijn zijn.

Uiteindelijk was het verschil tussen Ganna en Cavagna twaalf seconden aan de finish in Milaan.