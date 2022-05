Valerio Piva, ploegleider van Biniam Girmay: “We hebben een van de grootste renners verslagen”

Valerio Piva, sportdirecteur van Intermarché-Wanty-Gobert, was zeer gelukkig na de overwinning van zijn renner Biniam Girmay in de tiende etappe van de Giro d’Italia. De Eritreeër klopte in Jesi Mathieu van der Poel in de sprint met een uitgedund peloton.

“Het is geweldig, ik kan het nog niet bevatten”, vertelde Piva na afloop van de etappe. “We zaten al enkele dagen met deze rit in ons hoofd en probeerden vanochtend de hele ploeg te motiveren. Ik zag een geweldige ploeg rondom Bini en hij maakte het in een geweldige sprint af tegen een kampioen als Van der Poel. Deze overwinning is heel belangrijk. We hebben een van de grootste renners verslagen.”

De voormalige Italiaanse beroepsrenner zei in de slotfase tegen zijn renners dat ze vooral samen moesten blijven en bij Girmay moesten rijden. “Domenico Pozzovivo en Lorenzo Rota deden het geweldig door alle gaten dicht te rijden, want er werd in de finale nog veel aangevallen. Bini miste een bocht en dat zorgde even voor wat paniek, maar hij kon terugkeren. Ik ben erg gelukkig”, ging hij verder.

“Deze overwinning betekent veel voor de sport. We zien een nieuw continent aan de top en dat is de toekomst. Ik denk dat deze zege belangrijk is voor de wielersport in Afrika”, aldus Piva.