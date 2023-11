vrijdag 10 november 2023 om 09:27

Valerio Piva als ploegleider aan de slag bij Jayco AlUla

Jayco AlUla heeft de technische staf van 2024 versterkt met Valerio Piva. De 65-jarige Italiaan gaat bij het Australische team aan de slag als ploegleider en komt over van Intermarché-Circus-Wanty, waar hij de laatste jaren werkzaam was.

“Dit is een van de meest prestigieuze ploegen in de WorldTour”, aldus Piva in een eerste reactie. “Ik ben al geruime tijd ploegleider en dit team heeft mij altijd aangetrokken, door het hoge niveau en de geweldige organisatie. Ik heb met veel jongeren en grote kampioenen gewerkt, en ben klaar om mijn ervaringen te delen. Mijn doel is om te helpen de ploeg verder te laten groeien, met nog meer zeges en een terugkeer aan de top van de rankings.”

Algemeen directeur Brent Copeland is blij dat met de Italiaan een oud-renner in de staf komt. “Iemand als Valerio heeft ervaring en veel kennis vergaard in zijn jaren als ploegleider. Hij heeft met veel renners gewerkt, kent de ins en outs van het wielrennen en we zijn benieuwd wat hij kan toevoegen aan de ploeg”, zegt Copeland.

Na zijn actieve carrière was Piva ook actief als ploegleider bij T-Mobile, HTC Columbia, Katusha, BMC en recent dus bij Intermarché-Circus-Wanty.