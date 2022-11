‘Valerio Conti komt volgend jaar uit voor Team Corratec’

De dit jaar opgerichte wielerploeg Team Corratec koerst momenteel nog op een continentale licentie, maar heeft een ProTeam-licentie aangevraagd bij de UCI. Om de ProTeam-ambities kracht bij te zetten, heeft de ploeg volgens La Gazzetta dello Sport Valerio Conti aangetrokken.

De inmiddels 29-jarige Conti kwam dit jaar uit voor Astana Qazaqstan, daarvoor reed hij jaren voor UAE Emirates en Lampre Merida. De Italiaanse puncheur won in zijn carrière al een etappe in de Vuelta a España, de Trofeo Matteotti en de Gran Premio Bruno Beghelli en droeg in de Giro d’Italia van 2019 zes dagen de roze trui. De laatste jaren vielen de resultaten tegen, al werd hij vorig jaar nog wel tweede in de GP di Lugano en Giro dell’Appennino.

Mix van jonge talenten en ervaren coureurs

Voor Team Corratec is Conti, die nog een doorlopend contract had bij Astana tot eind 2023, een welkome versterking met het oog op komend seizoen. “We kijken naar jonge talenten en enkele interessante buitenlandse renners. Bij een ruimer budget willen we ook ervaren coureurs aantrekken”, liet ploegleider Francesco Frassi vorige maand nog weten in gesprek met Tuttobiciweb.

“Alle sponsoren blijven aan boord en verhogen zelfs het budget, waardoor het voor ons mogelijk is om de stap te maken naar een hoger niveau.” Een flinke kwaliteitsinjectie is ook nodig, aangezien Dušan Rajović volgend jaar voor een andere ploeg zal uitkomen. De Servische sprinter was dit jaar met zeven overwinningen veruit de belangrijkste renner binnen de selectie, maar heeft inmiddels een contract getekend bij WorldTour-formatie Bahrain Victorious.