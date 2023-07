Valentin Madouas nog drie jaar in dienst van Groupama-FDJ

Valentin Madouas zal ook de komende seizoenen uitkomen voor Groupama-FDJ. De regerende Franse kampioen op de weg heeft zijn contract namelijk opengebroken en verlengd tot eind 2026. Madouas is momenteel bezig aan zijn zesde seizoen onder de vleugels van teammanager Marc Madiot.

Madouas zette in 2018 – in het tenue van Groupama-FDJ – zijn eerste stappen als beroepswielrenner. De Franse allrounder is de laatste jaren bezig aan een gestage ontwikkeling en heeft al mooie dingen laten zien in de klassiekers en het (kortere) rondewerk. Zo werd hij vorig jaar knap derde in de Ronde van Vlaanderen en dit seizoen was hij al tweede in Strade Bianche en vijfde in Luik-Bastenaken-Luik. In aanloop naar de Tour kroonde hij zich ook tot Frans wegkampioen.

Progressie

Madouas, die momenteel bezig is aan zijn vierde Tour de France, is erg blij met de nieuwe deal. “De ploeg boekt op allerlei terreinen progressie en is ook ontzettend ambitieus. Dat ben ik ook en dus delen we dezelfde waarden en ambities. Ik kan in deze ploeg grote wedstrijden winnen. Ik ben blij met mijn rol binnen de ploeg, als leider maar ook als belangrijke helper.”

Op zijn palmares prijken voorlopig zes overwinningen. Zo won hij al vier koersen op eigen bodem, maar was hij vorig jaar ook twee keer succesvol in de Ronde van Luxemburg.