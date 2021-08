Valentin Madouas: “Mooie zege na een moeizame periode”

Voor Valentin Madouas was zijn overwinning gisteren in La Poly Normande een welkome opsteker. In Saint-Martin-de-Landelles, Normandië, versloeg hij Benoît Cosnefroy en Anthony Perez in een sprint met drie en boekte zo zijn eerste zege in bijna drie jaar.

Madouas was vanzelfsprekend heel blij met zijn overwinning. “Het is zo mooi omdat het op een moeizame periode volgde. Na de Tour hebben we onszelf meermaals vragen gesteld, want het was niet de Tour die we wilden. Met deze koers wilden we de draad weer oppakken en het laatste blok van het seizoen op de best mogelijke manier beginnen. Vooraf was het plan om heel aanvallend te rijden. We waren met Simon (Guglielmi, red.) van voren goed vertegenwoordigd. Hij deed het geweldig en daar ben ik hem dankbaar voor.

In de finale voelde ik mij goed, maar ik dacht dat de twee renners bij mij meer kracht hadden dan ik. Om te kunnen winnen wist ik dat ik als eerste moest aangaan om een gaatje te pakken, en niet te worden teruggepakt. Ik zette aan op 250 meter van de streep. Dat ik het haalde, voelde als een hele opluchting”, aldus de 25-jarige puncheur. Het was zijn tweede profzege na Parijs-Bourges in 2018.