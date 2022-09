Valentin Madouas de beste in Tour du Doubs na attractieve finale, Girmay vierde

Valentin Madouas heeft de Tour du Doubs gewonnen, een Franse eendagskoers van het 1.1-niveau. De Franse renner van Groupama-FDJ was de beste na 204 kilometer. Mathieu Burgaudeau en Matis Louvel eindigden als tweede en derde. Biniam Girmay sprintte ook mee voor de zege en strandde op plaats vier.

De Tour du Doubs bestond dit jaar uit een 204 kilometer lange etappe, met onderweg flink wat hoogtemeters. In totaal moesten er maar lieft acht beklimmingen bedwongen worden. Meteen na de start in Morteau was het al prijs voor de renners. Dat was echter ook een goed moment voor de aanvallers, die konden wegspringen uit het peloton.

Léo Danès (U Nantes Atlantique), Samuel Leroux (Go Sport-Roubaix Métropole), Arnaud Tendon (Tudor), Tim Torn Teutenberg (Leopard) en Jago Willems (Bingoal Pauwels Sauzen WB) waren de vijf renners die in de ontsnapping van de dag geraakten. Het peloton reed flink door op het heuvelachtige parcours, de vluchters kregen nooit meer dan drie minuten voorsprong. De jonge Belg Willems had moeite met het hoge tempo en moest de rol lossen in de kopgroep.

Rolland sputtert tegen

Met 70 kilometer op de teller demarreerde Pierre Rolland vanuit het peloton. De thuisrijder kreeg een landgenoot mee, de jonge Romain Grégoire. De 19-jarige renner van de continentale ploeg van Groupama-FDJ won dit jaar onder meer Luik-Bastenaken-Luik voor beloften en een etappe in de Giro-U23 en de Tour de l’Avenir. Het tweetal reed samen naar de koplopers toe, waarna ze een voorsprong van twee minuten op het peloton hadden.

De zes koplopers werkten vervolgens zeer goed samen. Het peloton moest alle zeilen bijzetten om het zestal in te halen. Dat gebeurde uiteindelijk op 21 kilometer van de streep in Pontarlier. Rolland sputterde nog even tegen, maar moest zich niet lang daarna ook gewonnen geven. De finale kon dan echt beginnen.

Chaotische finale

Victor Campenaerts was zeer bedrijvig. De Belg van Lotto Soudal viel aan en kreeg onder meer Georg Zimmermann in zijn spoor. Het duo raakte echter niet weg, waarna er een nieuwe aanval ontstond. Benjamin Thomas, Valentin Madouas, Benoît Cosnefroy, Philippe Gilbert en Axel Mariault hadden meer geluk en reden enkele tientallen seconden voor het peloton uit.

Het vijftal werkte niet goed samen, waardoor er een aantal renners konden aansluiten. Met een goede tien renners doken we de laatste drie kilometer in. In de straten van Pontarlier werd er gesprint om de zege. Het was thuisrijder Madouas, die eerder in de aanval ging, die over de beste benen beschikte in de laatste honderden meters. Mathieu Burgadeau en Matis Louvel mochten mee op het podium. Biniam Girmay sprintte naar een vierde plaats in de Tour du Doubs.