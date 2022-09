Vader van tienermeisjes: “Van der Poel had alle recht om boos te worden, maar niet op die manier”

Er is al veel gezegd en geschreven over het hotelincident met Mathieu van der Poel, maar nu heeft ook de vader van de tienermeisjes in gesprek met Daily Mail Australia gereageerd op het voorval. “Hij had alle recht om boos te zijn, maar niet op de manier hoe hij dat heeft gedaan”, klinkt het. In het politierapport komt onder meer naar voren dat Van der Poels vriendin Roxanne de meisjes in een eerder stadium al had gevraagd om hen met rust te laten.

Van der Poel kende een desastreus WK in Australië, waar hij in de nacht voorafgaand aan de wegwedstrijd in de cel belandde. Hij werd gearresteerd na een incident in het hotel van de Nederlandse ploeg met twee pubermeisjes. De jonge dames probeerden hem uit zijn slaap te houden door meermaals op de deur van zijn hotelkamer te bonzen. Van der Poel besloot zelf te reageren, wat resulteerde in een arrestatie en een nachtelijk bezoek aan het politiebureau.

De vader van de meiden – die in tegenstelling tot de moeder op dat moment niet aanwezig was in het hotel en pas zondagochtend werd ingelicht – reageert nu voor het eerst op het incident. “Ze hebben zich in nesten gewerkt. Van der Poel had alle recht om boos te worden, maar niet op die manier. Het zijn smalle, kleine kinderen en hij is gigantisch. Kijk, ik deed op hun leeftijd ook bepaalde dingen. De jongste had enkele weken geleden nog corona, dus ze waren blij dat ze zich weer konden uitleven.”

“Ik heb ze ook gezegd dat ze in de fout zijn gegaan”

“Ze werden een beetje ondeugend. Ik heb ze ook gezegd dat ze in de fout zijn gegaan.” Op de videobeelden die zijn opgedoken, is een incident te zien dat sterk overeenkomt met hetgeen waar de 27-jarige Van der Poel nu voor veroordeeld is. “Ik zie mijn dochter in de video op de deur kloppen en zie aan de manier waarop ze wegloopt dat ze bang was. De oudste is een durfal, maar dit heeft haar geshockeerd. Ook de jongste was in shock.”

Toch kan de vader zich wel deels inleven in Van der Poel. “Ik hoorde net voordat de wedstrijd begon dat hij een wielrenner was en uiteindelijk ook heeft moeten opgeven op het WK. Maar goed, ik had niet gedaan wat hij deed. Ik kan me voorstellen dat mijn meiden op de deur hebben geklopt, maar ik zag aan de beelden dat ze bang waren.” Van der Poel, die inmiddels alweer is geland in Europa, heeft zijn fout reeds toegegeven.