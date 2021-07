Urán tweede in klassement: “Hadden aanval Vingegaard onder controle”

Rigoberto Urán hoorde kort na afloop van de Mont Ventoux-etappe in de Tour de France dat hij opgeklommen was naar de tweede plaats in het algemeen klassement. Hij lost Ben O’Connor af als dichtste achtervolger van gele trui Tadej Pogačar. “Sta ik echt tweede? Dat is uitstekend, maar we kijken het dag per dag”, houdt hij zich kalm.

“Het was een zware etappe, maar het ging goed”, vertelt de kopman van EF Education-Nippo, die vijfde werd in de door Wout van Aert gewonnen rit, tegen de Colombiaanse media. “Gelukkig zat ik zelf altijd erbij van voren en wist ik daar ook te blijven.”

Urán had wel even een kritiek moment, toen op de tweede beklimming van de Mont Ventoux Jonas Vingegaard een ferme demarrage plaatste. “Dat was even moeilijk, maar uiteindelijk hadden we het onder controle. Dat ging goed en op die manier moeten we door blijven gaan”, aldus de 34-jarige klimmer. “Het was handig van Richard Carapaz en mij om samen op te trekken na de aanval van Vingegaard. Daarna gingen we samen met Pogačar in de achtervolging.”

In het algemeen klassement volgt Urán nu op 5.18 minuut van geletruidrager Pogačar. Zijn voorsprong op nummer drie Vingegaard is veertien seconden, Carapaz volgt op vijftien seconden.