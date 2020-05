Unzué ziet in nieuwe kalender voordeel voor Movistar zaterdag 9 mei 2020 om 16:37

Eusebio Unzué is zeer te spreken over de nieuwe kalender, die eerder deze week werd bekendgemaakt door de UCI. Het komt door de maand die de UCI tussen de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje heeft geplaatst, waardoor het voor enkele renners van Movistar mogelijk is om beide rondes te rijden.

“Als de wedstrijden doorgaan, dan is de kalender erg interessant voor ons. Dat komt omdat de twee belangrijkste doelstellingen van de ploeg dit jaar de Tour en de Vuelta zijn en het verschil in dagen om te herstellen tussen de Tour en de Vuelta ons in staat zou stellen om een aantal van de renners die in de Tour rijden ook in de Vuelta op te stellen”, zo laat hij weten aan AS.

De Ronde van Italië en de andere wedstrijden hebben dus voor Movistar een minder grote prioriteit. Het betekent volgens Unzué echter niet dat Movistar problemen zal ondervinden om het volle kalenderjaar af te werken. “We zijn een team van 28 renners, dus zal het geen probleem zijn om het programma te dekken”, eindigt hij. “In de Giro zullen we gewoon deelnemen en genieten van de grote race die het is.”