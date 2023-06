Uno-X presenteert nieuwe cosponsor én outfit voor de Tour de France

Uno-X zal deze zomer debuteren in de Tour de France en dat doet de ploeg met een nieuwe cosponsor aan boord. Supermarktketen REMA 1000 sluit zich tijdens de Tour aan bij het Noorse ProTeam. Speciaal voor de Ronde van Frankrijk is een nieuw tenue ontwikkeld waar de naam van REMA 1000 op prijkt.

REMA 1000 is net als Uno-X Mobility onderdeel van Reitan Retail. “De Tour de France is een van de belangrijkste sportevenementen ter wereld en ik verwacht dit jaar een bijzonder groot aantal fans uit Noorwegen en Denemarken”, legt Ole Robert Reitan, de CEO van Reitan Retail, uit waarom het bedrijf het marketingsbudget heeft opgeschroefd.

Uno-X mikt in de Tour de France op een ritzege, valt te lezen op de ploegsite. “Het voelt nog een beetje onwerkelijk dat we naar de Tour de France gaan, maar over een paar weken staan we aan de start”, zegt teammanager Jens Haugland. “Het geeft ons zeker extra inspiratie dat we nog meer merken van Reitan Retail op het shirt hebben als we naar Frankrijk afreizen.”

Het nieuwe tenue is nog altijd voornamelijk rood en geel, maar de verhoudingen zijn wel veranderd. Het rood is nu meer overheersend. De logo’s van REMA 1000 zijn te zien op de borst, de schouder en in de zij.

