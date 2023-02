Uno-X niet blij met actie TotalEnergies in Tour du Var: “Moeten we dit echt accepteren?”

De Noorse wielerploeg Uno-X is niet te spreken over een actie van TotalEnergies in de tweede etappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Op beelden die rondgaan op social media, is te zien dat een ploegleider van TotalEnergies renner Mathieu Burgaudeau een soort handaflossing geeft.

Burgaudeau profiteert vervolgens ook even van de slipstream van de passerende ploegleidersauto. Door deze actie moet zijn medevluchter Adne Holter van Uno-X afhaken. Burgaudeau en Holter vormden met Team DSM-renners Marco Brenner en Lorenzo Miseli de ontsnapping van de dag.

Jens Haugland, de teammanager van Uno-X, was na afloop niet te spreken over het incident. “Wij zijn ook niet perfect en hebben fouten gemaakt, maar accepteren we dit echt? Deze ouderwetse wielertruc is noch “part of the game” noch het risico waard. Het is niet een renner die van de karavaan gebruikt maakt om terug te keren, het was een gevecht voor de overwinning.”

We are not perfect either, and we have made mistakes. But – do we really accept this? This old school race trick is neither «part of the game» nor «worth the risk» as said by the team post race. It’s not a rider getting caravan served behind the bunch, it’s a fight for the win. https://t.co/U80XNAVBK1 — Jens Haugland (@Sykkelsjefen) February 18, 2023

Holter reageerde op Twitter dan weer met een sarcastische ‘chapeau’. Burgaudeau slaagde er overigens niet in om de etappe te winnen. De Fransman wist in zijn eentje wel lang stand te houden, maar werd met nog zeven kilometer te gaan alsnog ingerekend. Mattias Skjelmose ging er uiteindelijk met de overwinning vandoor. De Deen van Trek-Segafredo was de snelste op een hellende aankomst.