‘Uno-X hengelt ook naar de diensten van Magnus Cort’

Uno-X heeft zich voor komend seizoen al verzekerd van de diensten van Andreas Leknessund, maar de Noorse formatie is nog niet klaar. Als we de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport mogen geloven, is Magnus Cort een mogelijke nieuwe aanwinst.

Cort komt nu nog uit voor EF Education-EasyPost, maar zijn contract bij de Amerikaanse formatie loopt aan het einde van dit seizoen af. Ciro Scognamiglio, een doorgaans goed ingevoerde journalist van La Gazzetta dello Sport, meldt vandaag dat Cort in de belangstelling staat van Uno-X.

De 30-jarige Deen was de laatste jaren zeer succesvol in Amerikaanse dienst. Zo won hij liefst vier etappes in de Vuelta a España, een rit in de Tour de France en vorige week was hij nog de beste in een etappe in de Giro d’Italia.

Flinke kwaliteitsinjectie

Uno-X, de mogelijke nieuwe werkgever van Cort, is de laatste jaren bezig aan een gestage ontwikkeling. De formatie behoort intussen tot de beste 23 teams ter wereld. Komende zomer rijden ze voor het eerst de Tour en bij de volgende WorldTour-cyclus in 2026 willen de troepen van teammanager Jens Haugland doorstoten naar het hoogste niveau.

Met Leknessund heeft Haugland zijn gedroomde kopman voor het rondewerk al binnen. Andere sterke renners zijn Alexander Kristoff, Rasmus Tiller en toptalenten Søren Wærenskjold, Stian Fredheim en de tweeling Tobias en Andreas Halland Johannessen.