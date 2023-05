Ex-roze trui Andreas Leknessund (Team DSM) keert terug op het oude nest

Andreas Leknessund vertrekt aan het einde van het seizoen bij de Nederlandse ploeg Team DSM. De 23-jarige Noor kwam als toptalent over naar de profs, maar kon die belofte tot op heden niet inlossen. Hij keert na dit seizoen terug bij Uno-X, vertrouwen meerdere bronnen toe aan WielerFlits.

Leknessund is een jaar jonger dan Tadej Pogačar, maar maakte in zijn twee jaar als belofte wel net zo veel indruk als de jonge Sloveen dat deed. Waar die laatste zich bij de profs explosief ontwikkelde, lijkt de Noor juist een beetje te stagneren. Team Sunweb – zoals de ploeg toen nog heette – legde Leknessund vast in mei 2019. Hij zou nog tot en met 2020 bij Uno-X blijven, zodat hij in alle rust het verlies van zijn vader kon verwerken in een vertrouwde omgeving. Leknessunds vader overleed in januari 2019 aan de gevolgen van een kwaadaardige hersentumor.

Uno-X maakte in 2020 vervolgens de stap van Continental- naar ProContinental-niveau. Dat laatste jaar was misschien wel het beste van Leknessund tot nu toe. In het gebroken coronaseizoen werd hij Noors kampioen tijdrijden, Europees kampioen tijdrijden bij de beloften, vierde in de Ronde van Slowakije en won hij op het einde van het jaar de zeer lastige Giro della Regione Friuli Venezia Giulia (2.2). In zijn eerste jaar bij Team DSM werd hij tiende in de Brabantse Pijl (na heel de dag in de vroege vlucht) en zevende in de Arctic Race of Norway.

Sterke opmars stagneert

Vorig jaar verging het de Noor een stuk beter. Hij werd onder meer elfde in Parijs-Nice, dertiende in de Ronde van Zwitserland (met daarbij een solo-ritzege), reed de Tour de France uit en won daarna op indrukwekkende wijze de Arctic Race of Norway. Dit seizoen hoopten ze bij Team DSM dat hij in de schoenen van Thymen Arensman zou stappen, maar dat is er tot op heden nog niet van gekomen. Leknessund is op dit moment als rittenkaper actief in de Giro d’Italia – waar hij vanaf de vijfde etappe tot voor de rustdag de roze leiderstrui droeg – en rijdt vervolgens in dienst van Romain Bardet ook de Tour de France.

Bij Uno-X komt hij terug in zijn oude, vertrouwde omgeving. De Noorse ploeg zat niet stil en behoort intussen tot de beste 23 teams ter wereld. Komende zomer rijden ze voor het eerst de Tour en bij de volgende WorldTour-cyclus in 2026 willen de troepen van teammanager Jens Haugland doorstoten naar het hoogste niveau. Bij zijn nieuwe ploeg is Leknessund meteen een van de kopmannen. Andere sterker renners zijn Alexander Kristoff, Rasmus Tiller en toptalenten Søren Wærenskjold, Stian Fredheim en de tweeling Tobias en Andreas Halland Johannessen.