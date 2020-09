Uno-X dingt naar Women’s WorldTour, Sunweb klopt Jumbo-Visma in Ronde de l’Isard zaterdag 19 september 2020 om 12:29

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Uno-X en de Ronde de l’Isard.

Uno-X dingt naar Women’s WorldTour

Uno-X heeft de ambitie uitgesproken om in 2022 met een vrouwenploeg deel uit te maken van de Women’s WorldTour. De bedoeling is dat het team vooral uit Noorse en Deense rensters bestaat, maar mogelijk wordt ook breder gezocht om de selectie compleet te maken. “Het wordt een jong team van 10 à 12 rensters,” licht teammanager Jens Haugland toe, “samengesteld volgens onze filosofie waarbij prestaties op de lange termijn belangrijker zijn dan resultaten op de korte termijn.”

Sunweb klopt Jumbo-Visma in Ronde de l’Isard

De ontwikkelingsploeg van Team Sunweb heeft gisteren de ploegentijdrit in de Ronde de l’Isard gewonnen. In de proef over 11,6 kilometer door en rond wintersportdorp Bagnères-de-Luchon was het team van onder anderen Jarno Mobach, Enzo Leijnse, Nils Sinschek en Casper van Uden twee seconden sneller dan het Jumbo-Visma Development Team met onder meer Gijs Leemreize en Lars Boven. Sylvain Moniquet behield het geel.

Vandaag leidt de route over de Col de la Croix des Morts en de Col du Chioula naar skigebied Ax-3 Domaines, waar de streep ligt na een slotklim. De vierdaagse eindigt morgen.