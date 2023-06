Universe CT presenteert Belgische coureur Niels Verdijck

De continentale ploeg van Universe heeft zich versterkt met Niels Verdijck. De 29-jarige Belg, een goede fietsvriend van Mathieu van der Poel, maakt over twee weken al zijn debuut in Canada.

Verdijck stond de afgelopen jaren onder contract bij het continentale EuroCyclingTrips, dat een licentie had aangevraagd onder de vlag van Guam. Per 1 juni 2023 maakt hij echter de overstap naar het Nederlandse Universe, dat een voortzetting is van het internationaal georiënteerde Global Cycling. De ploeg rijdt vooral wedstrijden in het buitenland.

De eerste wedstrijd van Verdijck zal de Tour de Beauce (UCI 2.2) worden in Canada. Die rittenkoers wordt verreden van 14-18 juni.

Lees ook: Nederland krijgt met Universe Cycling nog een nieuw Continental-team

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Universe Cycling Team (@universe__ct)