Nederland krijgt met Universe Cycling nog een nieuw Continental-team

In navolging van Scorpions Racing Team en TDT-Unibet zal er in 2023 nog een Nederlandse nieuwkomer op Continental-niveau zijn. Vrijdag werd namelijk Universe Cycling aangekondigd. Deze nieuwe ploeg, die voortvloeit uit Global Cycling, heeft voor volgend jaar een Continental-status aangevraagd.

“Welkom in onze wereld! Wij zijn Universe Cycling, een nieuw Continental-team uit Nederland”, schreef de ploeg eerder dit weekend op sociale media. “Universe Cycling is een collectief van jonge en meer ervaren renners die houden van koers en het ontdekken van nieuwe plekken. Het meedoen aan veel internationale wedstrijden, van Guatemala tot Kameroen en India, heeft ons geïnspireerd om onze liefde voor de sport naar een nieuw niveau te tillen en een Continental-team te beginnen.”

Elf renners op papier

Op de site van Universe Cycling valt te lezen dat de ploeg in kleding van Lawi Sportwear zal gaan rijden en daarnaast gesponsord wordt door Timmermans Infra, Vandenbrink Onroerend Goed en een zakenclub, Universe Business Club. Hoe de selectie er in 2023 precies uit zal zien, is nog niet bekend. Dat zal de komende weken onthuld worden.

Wel is al duidelijk dat een deel van de ploeg zal bestaan uit coureurs die de voorbije jaren wedstrijden hebben gereden voor Global Cycling. Ook zeker: Bart Buijk en Rick Nobel, de laatste jaren twee van de drijvende krachten achter Global Cycling, zullen voor het team rijden. De in India woonachtige Nobel kwam het afgelopen seizoen nog uit voor het continentale EuroCyclingTrips Pro Cycling Team. Buijk stond hier in 2021 ook onder contract.

“Vooralsnog hebben we elf man op het rooster, maar hoogstwaarschijnlijk gaan daar nog wat namen bijkomen”, vertelt Buijk – naast renner is hij ook een van de initiatiefnemers van Universe Cycling – aan WielerFlits. “Een paar van deze jongens hebben al bij een Continental-ploeg gereden, eentje had nog een tijdje een stagecontract bij een WorldTour-team. En allemaal hebben ze veel ervaring met het koersen in het buitenland.”

Buitenlands programma

Dat laatste is belangrijk, stelt de 29-jarige Buijk, want Universe Cycling zal een voornamelijk buitenlands programma rijden. “We nemen deels het karakter over van Global”, verwijst Buijk naar het Nederlandse team dat met gelegenheidsformaties, bestaande uit steeds weer andere clubrenners, de hele wereld over reist om te koersen. “Net als hen, gaan we zoveel mogelijk mooie wedstrijden rijden, waar dan ook. In Europa, Afrika, Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika…”

“In Nederland, België en Frankrijk zullen we wel wat minder in actie komen, maar koersen die ons na aan het hart liggen, zullen we wel proberen te rijden. We hebben bijvoorbeeld wat jongens uit Limburg, dus voor hen is het mooi om ook wat klassiekers in die provincie te doen. Meer in het algemeen hopen we dat we, nu we een conti-ploeg worden, mogen starten in wat .1-koersen. Bij Global was dat natuurlijk niet mogelijk.”

De toekomst van Global Cycling

Universe Cycling is dus geïnspireerd op en ontstaan vanuit Global Cycling, maar staat er in de toekomst los van. Het clubteam zal dus ook niet verdwijnen. “Global bestaat al meer dan twintig jaar. Er is altijd wel weer een nieuw groepje renners dat het initiatief neemt. Nu wij verdergaan, zal dat ook weer gebeuren, verwacht ik. En wij zullen het ook niet helemaal loslaten, want Global zit in ons DNA. Hoe je bij die ploeg de koers beleeft – wát je allemaal beleeft – is fantastisch. Het reizen, de chaos die je soms tegenkomt, de landen die je ziet, het enthousiasme van de mensen in die landen. Het zorgt voor unieke ervaringen, die we hopelijk ook met Universe Cycling weer gaan beleven.”