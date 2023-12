zaterdag 30 december 2023 om 19:31

Unieke uitslag voor Nederland in Wereldbeker Hulst

Het was een echt Nederlands feestje in de Vestingcross Hulst. Mathieu van der Poel soleerde naar de zege, en daarachter eindigden Joris Nieuwenhuis, Lars van der Haar en Pim Ronhaar – in die volgorde – op de plaatsen twee, drie en vier. Een unieke uitslag, zo blijkt.

Het is namelijk voor het eerst in de geschiedenis dat de eerste vier plaatsen van een Wereldbeker-wedstrijd bij de elite mannen bezet worden door een Nederlander, weet Knack-statisticus Jonas Creteur. Kijken we naar alle regelmatigheidsklassementen samen, dan is het pas de tweede keer dat Nederland op de plekken één tot en met vier eindigt. Dit was het geval in de Superprestige Valkenswaard van 1986. Martin Hendriks won die cross, voor Rein Groenendaal, Huub Kools, Frank Van Bakel, Hennie Stamsnijder en Henk Baars