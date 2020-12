Uitspraak Operation Aderlass in januari, coronavaccins niet in strijd met dopingregels

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Operation Aderlass en coronavaccins.

Uitspraak in dopingzaak tegen dokter Schmidt op 15 januari

Een uitspraak in de rechtszaak tegen de Duitse sportarts Mark Schmidt en vier handlangers wordt op 15 januari verwacht. Dat meldt het persagentschap Belga. Schmidt, die als sleutelfiguur wordt gezien in de dopingaffaire Operation Aderlass, kan tot vijfenhalf jaar gevangenisstraf krijgen voor zijn betrokkenheid bij de zaak. De rechtszaak liep al vertraging op, nadat drie verdachten en een advocaat in quarantaine moesten als gevolg van besmettingen door het coronavirus.

WADA: Coronavaccins niet in strijd met antidopingregels

Sporters hoeven niet bang te zijn voor een overtreding van de antidopingregels door een inenting met een coronavaccin. Het WADA (World Anti-Doping Agency) houdt alle ontwikkelingen over de vaccins nauw in de gaten en voorziet de atleten van advies als een bestanddeel problematisch blijkt. “De gezondheid van de atleten is onze belangrijkste zorg. Ondanks de nieuwigheid van de vaccins, is er geen reden om aan te nemen dat ze in strijd zijn met de antidopingregels.”

Het WADA werkt al samen met verschillende farmaceutische bedrijven, waaronder Pfizer, dat al vaccins ontwikkelt voor Groot-Brittannië, Bahrein, Canada, Mexico en de VS. Het agentschap is ook in gesprek met de IFPMA, de internationale federatie van farmaceuten. “We zijn met hen in gesprek om de exacte samenstelling te achterhalen van de verschillende vaccins, die momenteel beschikbaar worden gesteld.”