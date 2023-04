Uitslag Wielrenners van de maand in januari, februari en maart 2023 bekend

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maand januari, februari en maart 2023 is bekend. Oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs van rennersvakbond VVBW en het publiek van WielerFlits konden tot dinsdag 18 april stemmen op genomineerde renners verdeeld over drie categorieën.

Wielrenners van de maand, Januari en februari

Bij de mannen ging de verkiezing voor januari en februari tussen Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle, Lars van der Haar, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Bij de vrouwen ging het voor deze maanden tussen Fem van Empel, Shirin van Anrooij, Puck Pieterse, Lorena Wiebes en Floortje Mackaij. In de categorie ‘Talent van de maand’ ging het tussen Tibor del Grosso, Leonie Bentveld, Lauren Molengraaf, Shirin van Anrooij en Elise Uijen.

Wielrenner van de maand, januari en februari: Mathieu van der Poel

Ook in 2023 kwamen de uitzonderlijke kwaliteiten van Mathieu van der Poel bovendrijven. Hij opende het jaar op fraaie wijze met een overwinning in de X2O Trofee Herentals. Deze goede lijn wist hij door te zetten door tweemaal de tweede plek en tweemaal de eerste plek te bemachtigen in de opvolgende wedstrijden.

Het WK veldrijden was de krachtmeting tussen de twee titanen van de veldritsport. Er was veel commotie over het parcours dat was ontworpen en gebouwd door de vader van Mathieu, Adrie van der Poel. Dit alles mocht echter niet deren. De twee kemphanen bleven samen tot aan de meet en Mathieu klopte Van Aert in een sprint. Zo veroverde hij zijn vijfde wereldtitel.

Wielrenster van de maand, januari en februari: Fem van Empel

Van Empel behaalde ‘slechts’ de derde plek bij zowel de wereldbeker in Zonhoven als het NK veldrijden in midden januari. Na deze kleine teleurstelling kon Fem van Empel echter niet meer stoppen met winnen. Zo mocht de Nederlandse aan de finish de handen in de lucht steken in de X2O Trofee Hamme en kwam ze als eerste over de streep bij de wereldbeker in Benidorm.

Op deze wijze eindigde de 20-jarige Van Empel als eerste in het wereldbekerklassement. Mocht dat nog niet genoeg zijn voor u: op 4 februari stonden de wereldkampioenschappen op het programma. De sterke Van Empel soleerde naar de finish en sleepte zo haar eerste wereldtitel binnen.

Talent van de maand, januari en februari: Shirin van Anrooij

Een Nederlandse die zowel in het wegwielrennen als in het veldrijden kan excelleren is Shirin van Anrooij. Dit veldritseizoen wist zij in stijl af te sluiten met enkele mooie noteringen. Zo werd de Zeeuwse eerste in de X2O Trofee Koksijde en in de wereldbeker van Zonhoven. Ook behaalde ze een verdienstelijke derde plek in de wereldbeker van Benidorm.

Uiteindelijk leverde haar dit, op gepaste afstand van haar Nederlandse concurrenten, een derde plek in het wereldbekerklassement op. Deze concurrenten ontliep zij tijdens het WK door deel te nemen aan het WK veldrijden onder 23, waarin zij de overwinning wist te pakken.

Wielrenners van de maand, Maart

Bij de mannen ging de verkiezing voor maart tussen Mathieu van der Poel, Olav Kooij, Arvid de Kleijn en Harrie Lavreysen. Bij de vrouwen ging het voor deze maanden tussen Shirin van Anrooij, Demi Vollering en Lorena Wiebes. In de categorie ‘Talent van de maand’ ging het tussen Shirin van Anrooij, Jesse Kramer en Enzo Leijnse.

Wielrenner van de maand maart: Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel kon zijn grootse vorm van het veldritseizoen niet direct meenemen op de weg. Als een duveltje uit een doosje was hij dan toch daar in San Remo. Een machtige versnelling op de Poggio zorgde ervoor dat hij zijn naaste belagers uit het wiel reed. Dit leverde de Nederlander uiteindelijk zijn felbegeerde tweede monument op.

Het bleef echter niet bij deze ene goede prestatie. Ook in de E3 Saxo Classic maakte de alleskunner een uitstekende indruk. In een sprint was Wout van Aert hem net de baas, nadat de twee kemphanen samen met Tadej Pogačar waren weggereden.

Wielrenster van de maand maart: Demi Vollering

Een van de sterren van SD Worx is Demi Vollering. Alles wat de Nederlandse aanraakte in maart veranderde voor haar in goud. Zo stond ze in maart enkel aan de start van twee klassiekers en won deze allebei. In Italië won Vollering Strade Bianche door haar teamgenoot Lotte Kopecky met een minimale marge te kloppen.

Er moest een fotofinish aan te pas komen om de winnares aan te wijzen. Ook in Vlaanderen mocht de Nederlandse de handen in de lucht stekken. Ze won Dwars door Vlaanderen, ditmaal met een ruime marge.

Talent van de maand maart: Shirin van Anrooij

In het veldrijden is het winnen Shirin van Anrooij haar niet vreemd, maar op de weg was dit een ander verhaal. In maart kwam daar een einde aan voor de renster van Trek-Segafredo. De jonge veldrijdster boekte haar eerste zege in de Women’s WorldTour.

In de Trofeo Alfredo Binda in Italië koos Van Anrooij voor de aanval en soleerde naar de overwinning. Ze kwam uiteindelijk met een voorsprong van 23 seconden over de meet en boekte haar eerste zege in de Women’s WorldTour.

Mathieu van der Poel, Fem van Empel, Demi Vollering en Shirin van Anrooij verzekeren zich met deze uitverkiezing voor een nominatie voor de verkiezing Wielrenner van het Jaar 2023, die in december wordt uitgereikt. In de komende maanden zullen meer nominaties worden uitgereikt.

